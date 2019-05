Jels: Et kørekort havde bilisten i forvejen ikke noget af, så hvis den hastighedsoverskridelse, han blev noteret for mandag på Haderslevvej er af tilstrækkelig alvorlig karakter, har vedkommende ikke det at miste.

Til gengæld står han til en større bødestraf for at have kørt 126 kilometer i timen på en strækning af Haderselvvej, hvor højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen. Dertil kommer sigtelsen og straffen for at køre bil uden at have noget kørekort.

Den sigtede er en 18-årig mand uden fast bopæl i lokalområdet.