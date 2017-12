Fartgal bilist nu uden kørekort

Mikkelborg: Det kan efterhånden ikke komme som nogen overraskelse, at politiet kan finde på at parkere en af sine ATK-biler på Haderslevvej ved Mikkelborg.

Alligevel var der nogle bilister, der onsdag havde glemt, at højeste tilladte hastighed her er 80 kilometer i timen.

For én bilist lykkedes det at miste kørekortet og at blive noteret for at have kørt 138 kilometer i timen.

18 andre bilister nøjedes med at køre sig til fartbøder.