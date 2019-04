Brørup: På baggrund af henvendelser fra lokale borgere havde politiet torsdag aften kørt en af sine fotovogne i stilling på Vestre Maltvej i Brørup. Her blev 13 bilister blitzet, da de havde for meget fart på. En af bilisterne kan udover fartbøden også se frem til at få et klip i kørekortet. Vedkommende blev målt til at køre 70 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. /DAN