Her kan du se, hvor der er udskrevet bøder i perioden 2015-2017 i Vejen Kommune. Der er i alt udskrevet 8.016 bøder til et samlet beløb på op til 12.563.000 kr.

En dyr dag i Holsted

Kommunens mest indbringende kontrol fandt dog sted ud for Søndergade 63 i Holsted. Den 18. juni 2015 kl. 07.51-11.57, hvor hastigheden var sat ned til 30 km/t i forbindelse med et vejarbejde. Den formiddag blev 115 bilister noteret og stod til at få bøder på i alt 417.000 kroner.

23 af hastighedsoverskridelserne var alvorlige nok til at udløse et klip i kørekortet. 85 af bøderne - det svarer omtrent til tre ud af fire - var på 3.000 kroner eller mere. En enkelt fartsynder blev opkrævet 9.000 kroner.

Det er en skærpende omstændighed at køre for stærkt ved et vejarbejde. Det medfører, at bøden fordobles.

Den ene kontrol var nok til at knibe Søndergade i Holsted ind på en top ti over de veje i Vejen Kommune, hvor politiets fotovogne i perioden 2015-2017 gav flest bøder:



Haderslevvej, Rødding: 1.391 bøder til i alt 2.080.500 kr. Hertil 146 klip. Nørregade, Brørup: 768 bøder til i alt 1.231.000 kr. Hertil 102 klip. Tøndervej, Rødding: 795 bøder til i alt 1.138.000 kr. Hertil 70 klip. Kongeåvej, Brørup: 640 bøder ti

l i alt 920.000 kr. Hertil 59 klip.



Skodborgvej, Rødding: 432 bøder til i alt 645.000 kr. Hertil 46 klip. Grindstedvej, Hovborg: 398 bøder til i alt 623.500 kr. Hertil 32 klip. Lunderskovvej, Vejen: 361 bøder til i alt 609.000 kr. Hertil 56 klip. Præstevænget, Vejen: 371 bøder til i alt 565.000 kr. Hertil 33 klip. Skodborg Røddingvej, Rødding: 342 bøder til i alt 509.500 kr. Hertil 46 klip. Søndergade, Holsted: 115 bøder til i alt 417.500 kr. Hertil 23 klip. (alle bøder faldt samme formiddag)

Antal enkeltkontroller i Vejen Kommune i alt (2015-2017): 584

2015: 186

2016: 154

2017: 244

Antal måletimer i Vejen Kommune i alt (2015-2017): 2550

2015: 754

2016: 664

2017: 1131