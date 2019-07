Farlig skolevej kan få en seks kilometer lang cykelsti

Vejendirektoratet har bedt Vejen Kommune indsende ønsker til cykelstiprojekter langs statsvejene. Her står en cykelsti mellem Øster Lindet og Jels øverst på ønskesedlen.

Øster Lindet: Mange børnefamilier i Øster Lindet kan måske snart ånde lettede op. Der er nemlig udsigt til, at børnene engang i fremtiden vil kunne cykle sikkert til skole i Jels ad en cykelsti.

Vejdirektoratet har nemlig meddelt Vejen Kommune, at man skal i gang med at opdatere listen over ønsker til cykelstier på statsvejnettet.

Den sidste store høring af ønsker om den slags cykelstier blev lavet i 2014, så nu er tiden kommet til, at Vejdirektoratet gerne vil høre kommunerne om deres ønsker til cykelstier.

Kommuner, som lægger jord til statsveje, og som har ønsker til statslige cykelprojekter, skal senest 1. september sende ønskerne til Vejdirektoratet.

Senest har Udvalget for teknik og miljø drøftet sagen og har udarbejdet et forslag til en opdateret liste blandt andet med projekter fra Vejens Cykelruteplan 2016-2019. Her står en knap seks kilometer lang cykelsti langs rute 25, Tøndervej, der er en statsvej, i øjeblikket øverst på Vejen Kommunes ønskeliste.