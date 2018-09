Fantastiske fællesskaber: Jels Vikingespil er i landsfinalen

Direktøren føjer til: - Jels Vikingespil skal repræsentere Syd- og Sønderjylland i landsfinalen. Der tror jeg, de kan nå langt. Jels Vikingespil har en lang historie og skaber så meget glæde omkring sig, at det spreder sig langt ud over dem, der er en del af selve spillet. Det synes jeg er en meget positiv ting for et fællesskab, at det ikke er lukket om sig selv, siger Betina Bendix.

Fantastiske Fællesskaber er en konkurrence, hvor et lokalt fællesskab får muligheden for at vinde 150.00 kroner. Der var i TV Syds sendeområde i alt 119 ansøgere, hvoraf der var ti fællesskaber, som blev nomineret.Landsfinalen foregår lørdag den 3. november i Helsingør.

Festede videre i Jels

Vikingespillets formand Bruno Bennedsen havde det helt store og brede smil fremme, da konfetti blev sendt i luften i det øjeblik, spændingen blev udløst.

Umiddelbart efter den direkte tv-udsendelse fra Askov Højskole tog vikinge-delegationen til hovedkvarteret på Vamdrupvej i Jels.

- Det er helt vildt det her. Det var et stærkt felt af nominerede, og da vi stod tre tilbage i finalen, så havde jeg egentlig regnet med, at RolleRock ville få sejren. Men det er bare så dejligt, og vi glæder os vildt til landsfinalen. Nu nyder vi lidt øl og vand, og der er rigtig god stemning. Vi har også gjort rigtig meget for at få mobiliseret i forhold til at få stemmer. Det skal vi i gang med endnu engang, for nu gælder det virkelig, siger Bruno Bennedsen.

Pengene, som Jels Vikingespil får hentet hjem ved konkurrencen, uanset om det bliver 50.000 eller 150.000 kroner, skal gå til et projekt med en shelter og legeplads tæt ved friluftsscenen.