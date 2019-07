Fantastiske Vejen Garden: Toto, gå hjem og vug

VEJEN: Vejen Garden demonstrerede suveræn overmagt, da boybandet som en af de sidste garder sidst på eftermiddagen fredag deltog i bymarchen ved DM 2019. Det foregik i hovedgaden og på torvet midt i Vejen.

Flere hundrede tilskuere havde taget opstilling, og de blev ikke snydt. Der var masser af god garden-musik, men ingen tvivl om, hvem de fleste heppede på. Vejen Garden scorede dagens største bifald, da drengene dels dansede, dels marcherede ind på torvet og slog an til Totos Can't stop loving you - langt bedre end Totos egen udgave i øvrigt.

Tilskuerne var ellevilde, og de ærgrede sig kun over, at der ikke var opstillet flagallé og ryddet op for knuste flasker fra nattens eskapader rundt om i byen.

Konkurrencerne fortsætter lørdag og søndag.