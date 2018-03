Familien Junker sendte indbrudstyve på flugt

To udenlandske banditter fandt på den hårde måde ud af, at de ikke skal bryde ind i Glejbjerg Fritidscenter.

GLEJBJERG: To karseklippede, østeuropæiske indbrudstyve af bodybuilderracen skulle ikke nyde noget, da familien Junker kl. godt 4 natten til lørdag kom stormende ind i Glejbjerg Fritidscenter. Banditterne løb det hurtigste, de har lært, ud af bagindgangen og forsvandt i mørket på boldbanerne og krattet øst for hallen. Og så har ingen set dem siden, plejer den slags historier at ende, men ikke i Glejbjerg. Her bor de årvågne, og dem bør enhver gangster tage sig i agt for.

De kom gående lige imod os. Vi var to meter fra dem, og Lasse var parat til at springe ud af bilen, men jeg sagde nej. Der var ingen grund til at sætte helbredet på spil. Man ved jo aldrig, hvad de kan finde på. Calle Junker

Dårlig ide Det hele begyndte nogle få minutter over kl. 4. Da lød alarmen som en sirene på Calle Junkers telefon, der står i direkte kontakt med overvågningen i Fritidscentret. Han og fru Birgit sprang ud af den varme seng og ringede til både politiet og deres søn, Lasse, der bor i den anden ende af byen. På telefonen kunne de se tyveknægtene bevæge sig rundt i Fritidscentret på jagt efter kontanter. Blot tre minutter senere nåede familien Junker i undertrøje og natbukser frem til centret og løb i samlet flok ind i cafeteriet, hvor gerningsmændene var ved at bryde husets kaffeautomat op. - Det havde været en bedre ide at stikke af med et par tomme flasker, mener centrets medarbejder, Johnny, der ankom nogle minutter senere. Tyvene stak af, da Junkers viste sig i døren. De havde på forhånd sikret sig flugtveje ved at bryde et par bagdøre op, og væk var de i mørket. Efter at have sundet sig en times tid tog Birgit Junker hjem for at tage på arbejde i byens i øvrigt meget succesfulde brugs. Det blev helt afgørende.

De er her Politiet mødte talstærkt op, men uden hunde lykkedes det ikke at finde forbryderne. Lasse Junker og Johnny deltog i eftersøgningen, og de undrede sig over en Volvo, der var parkeret i skolegården lige overfor Fritidscentret. Bilens nummerplader var tapet til, og så var der ingen tvivl. Det var tyvenes køretøj. Lasse Junker kørte sin bil op foran den fundne svenker, så østeuropæerne ikke kunne stikke af i den. I brugsen var Birgit Junker i gang med morgenopgaverne, da to mænd kom ind for at købe et par læskedrikke. Fik hun et chok, så skjulte hun det totalt. Først da mændene var sikkert ude af døren, ringede hun til sin mand i Fritidscentret. - "De har lige været ind i brugsen", ringede hun og fortalte. Og så fik vi igen alarmeret politiet, som sendte en patrulje fra Esbjerg, fortæller Calle Junker.