Familien Danmark elsker julebrødrene

Benny og Brian Lillelund har - siden de optrådte i en dokumtarfilm på TV2 - oplevet en voksende interesse for deres lille, hyggelige julemuseum. Folk er kørt helt fra Århus, København og Nyborg for at se på nisser, gamle julekalendere og meget mere. Arkivfoto: Chresten Bergh

Lillelund Julemuseum har oplevet et stort ryk-ind, efter at TV2 viste en dokumentarfilm om brødrene bag. Brødrene får desuden masser af positive kommentarer på sociale medier, og de er blevet tilbudt gratis arbejdskraft.

BRØRUP: Brødrene Lillelund, som driver et julemuseum ved Brørup, blev kort før jul landskendte, da TV2 viste en dokumentarfilm om dem. Filmen skildrer brødrenes årelange kamp for at lægge en opvækst, hvor de var mobbeofre og følte sig ensomme, bag sig. Filmen fortæller samtidig om opbygningen af julemuseet, og Familien Damark har tilsyneladende taget julebrødrene til sig, for museet får nu besøg fra hele landet. Museets hjemmeside fik desuden - kort efter filmens fremvisning - SÅ mange besøg, at siden brød ned og var ude af drift i flere timer. Samtidig er det væltet ind med positive kommentarer på sociale medier. - Det har været en fantastisk jul. For første gang i mange år har vi ikke følt os ensomme, og vi er dybt taknemmelige for, at så mange synes om både filmen, museet og os, lyder det fra Benny Lillelund, som fortæller, at brødrene i København blev genkendt på gaden af flere, da de besøgte hovedstaden for at være gæster i Go´Morgen Danmark. - Vi fik masser af positive kommentarer, og der var endda personer, som spontant lavede en rapsang om os, da vi gik forbi på gaden. Det var meget, meget rørende, fortæller han begejstret.

Mange har især rost os for, at vi tør græde i filmen og vise vores følelser. Men livet er jo ikke bare ren lykke, og det gør ikke noget, at folk ser os som dem, vi er. Brødrene Lillelund, museumsejere

Rost for at vise følelser Julebrødrene har i forbindelse med dokumentarfilmens offentliggørelse været gæster i både Go´Morgen Danmark og BT Live. Julemuseet har desuden været omtalt i Politiken, Berlingske Tidende og JydskeVestkysten. Brian Lillelund var i starten skeptisk ved alt det medie-halløj, men han er i dag glad for, at han og Benny tog imod tilbuddet om at optræde i dokumentarfilmen. - Mange har især rost os for, at vi tør græde i filmen og vise vores følelser. Men livet er jo ikke bare ren lykke, og det gør ikke noget, at folk ser os som dem, vi er, lyder det fra julebrødrene, som erklærer sig parate til at holde foredrag om deres liv og måske medvirke i endnu en dokumentarfilm. Lillelund Julemuseum fik i 2018 1600 betalende gæster. I 2017 lå besøgstallet på cirka 400. Ifølge julebrødrene har dét, at de er blevet landskendte, bevirket, at der er kommet gæster helt fra København, Århus og Fyn. - Vi vil meget gerne snakke med alle dem, der kommer, men der har været dage, hvor det var svært at følge med. 22. december havde vi 170 besøgende i museet i løbet af tre timer, og dagen efter kom der 160 besøgende. Med så mange gæster kan det være svært at nå at snakke med alle, fortæller Benny Lillelund.

Eventyret vokser sig større I julen er brødrene blevet kontaktet af et par fynske håndværkere, som har tilbudt at hjælpe dem med at gøre museet endnu større - ganske gratis. - Vi har masser af ting, vi gerne vil have ekstra plads til at udstille - blandt andet nogle pop-op-julekalendere, vi viste på Sønderskov i forbindelse med Jette Frölichs udstilling - og det er både smukt og dejligt, at folk, vi ikke kender, tilbyder at hjælpe os på den måde. Nu håber vi så, at det lokale erhvervsliv og andre omkring os også får øjnene op for, at det museum, vi har skabt, sagtens kan gøres til en endnu større turistattraktion, siger Benny og Brian Lillelund som føler, at julens travlhed har givet dem ekstra energi. - Vi er i fuld gang med at gøre hovedrent i både butik og museum, og vi ser frem til at åbne igen til påske. Fra påske og året ud holder vi åbent hver søndag, og skulle der være personer, som i januar og februar gerne vil se vores museum, er de hjerteligt velkomne, lyder det fra Brian Lillelund.