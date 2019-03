Familiemedlem i Vejen-sagen: Faren var klam i sproget

Tre familiemedlemmer vidnede mandag i retssagen mod et forældrepar fra Vejen, som er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn for over 25 år siden. Flere af vidnernes forklaringer var om bizarre episoder.

- Han har altid været klam, jeg brød mig ikke om ham, forklarede et vidne om den tiltalte fars adfærd. Mandag fortsatte retssagen mod et forældrepar fra Vejen, som er tiltalt for seksuelle overgreb af grov karakter mod deres fire børn. Anklagemyndigheden havde indkaldt tre familiemedlemmer, som alle kunne bekræfte senioranklageren Rikke Brændgaard-Nielsens spørgsmål om, at der var foregået upassende hændelser hos de tiltalte forældre. - Han spurgte den ældste datter, om hun vil med ovenpå og sutte den af på ham, så ville hun få en pose slik for det, fortalte et familiemedlem på vidnebænken om en aften i begyndelsen af 1990'erne, hvor hun var på besøg hos de tiltalte forældre i Vejen. - Så du dem gå ovenpå efterfølgende, ville anklageren vide. - Jeg har ikke set dem gå op, men jeg så dem komme ned fra førstesalen. Jeg syntes, at det var underligt, og at han kunne finde på at sige den slags til børn, forklarede hun. Et andet familiemedlem, som er på alder med den nu voksne forurettede datter, var også til stede hos det tiltaltes forældrepar samme aften for over 25 år siden, og hun kunne bekræfte, at datteren var ulykkelig over situationen. - Jeg husker ikke, hvor længe de var ovenpå, men hun begyndte at græde, da hun kom ned, og hun havde ikke fået nogen pose slik, forklarede vidnet.

Det kom også frem i retten Et af familiemedlemmerne forklarede, at han under et besøg i forældreparrets hjem havde overhørt en episode i begyndelsen af 1990'erne, hvor den tiltalte mand skulle have sagt til en af døtrene, om hun ville være med til noget seksuelt. Vidnet kunne ikke huske, hvem af børnene det var, som faren skulle have sagt det til.Familiemedlemmet nævnte, at episoden havde sat sig fast i hukommelsen siden hen, men at han ikke havde kendskab til, om der lå andet end en bemærkning bag ordene fra den tiltalte mands side af.

Græd flere gange Under mandagens retsforløb skulle det sidste af de fire nu voksne børn give vidneforklaring, og dørene blev lukket. Alle børnene er i dag over 30 år, og sagen begyndte at rulle i august 2017, efter at parrets ældste datter, som er stedbarn til den tiltalte mand, indgav politianmeldelse af forældrene. Flere gange under dagens retsforløb måtte den tiltalte kvinde tørre øjnene, når de tre familiemedlemmer afgav vidneforklaring om obskure episoder fra hjemmet i Vejen, mens den tiltalte mand forholdt sig rolig. Begge forældre er tiltalt for 17 anklagepunkter om grove seksuelle overgreb, vold, mishandling og trusler på livet mod parrets fire børn, som skulle have fundet sted på forskellige adresser i Vejen i perioden 1987-1994. De har begge siddet varetægtsfængslet siden november 2017, hvor deres hus blev ransaget og flere genstande konfiskeret, heriblandt en computer, som politiet fandt internetsøgninger af familieporno på. Derudover blev to piske beslaglagt, og som fremgår i det 11 sider lange anklageskrift som afstraffelsesmiddel mod børnene. De tre øvrige børns forklaringer blev også fremlagt i retten for lukkede døre ved de forrige retsdage, og en af døtrenes forklaringer er blevet afspillet på video, fordi hun af helbredsårsager ikke har været i stand til at dukke op i retten.

- Altid været pervers Det tredje familiemedlem kunne under mandagens afhøringer bekræfte over for anklageren Rikke Brændgaard-Nielsen, at den tiltalte fars sprogbrug ofte var grov, men han havde ikke kendskab til, at der skulle være begået fysiske overgreb. - Han har altid været pervers, han kunne for eksempel spørge helt tilfældige piger, om de skulle med hjem, når han var i byen, forklarede han og fortsatte: - Han havde en t-shirt, som han syntes var sjov, fordi der stod "De kalder mig den perverse". Næste retsdag er afsat til på onsdag, hvor de næste vidner skal afhøres, heriblandt en læge og en psykolog. Dagen efter skal et vidne for retten, som var udeblevet på en tidligere retsdag. Kendelsen ventes afsagt i begyndelsen af april.