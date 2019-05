Familie & Samfund forærer hele formuen væk

FØVLING: Husholdningsforeningen i Føvling blev etableret i 1938 og virkede under det navn til 1996, hvor det ved en reorganisering af husholdningsforeningerne kom til at hedde Familie & Samfund Føvling. Men nu er det helt slut. Foreningen er nedlagt og i weekenden blev formuen fordelt til lokale foreninger.

Til foreningens ordinære generalforsamling lykkedes det ikke at finde to nye til bestyrelsen.

- Vi har på to ekstraordinære generalforsamlinger heller ikke kunnet finde nogle, og som konsekvens heraf blev der begge gange stemt om at nedlægge foreningen, og det blev hver gang enstemmigt vedtaget, fortæller den nu forhenværende formand, Marie Ebsen.

Husholdningsforeningens oprindelige formål var "at virke for dygtiggørelse af kvinder og mænd til at udfylde deres plads i hjem og samfund." Ved oprettelsen af Familie og Samfund i 1996 blev formålet for foreningen redefineret til "at arbejde for familiernes levevilkår gennem forbrugerpolitisk, socialt og kulturelt arbejde."

- Lige til det sidste har Familie & Samfund Føvling til fulde levet op til foreningen formålparagraf, idet foreningen har besøgt fødevarevirksomheder, landbrugserhverv og museer. Foreningen har udbudt faglige kurser med relevant fagligt og kulturelt indhold, ligesom den har stået for forskellige udflugter og udendørsarrangementer, forklarer Marie Ebsen.

- Foreningen har gennem sit virke samarbejdet med andre foreningen i lokalområdet og har været medarrangør af "Spis på Tværs" og forskellige foredrag i området.

Det fortsat er muligt at være medlem af Familie & Samfund - enten ved at melde sig ind i en af de tre øvrige lokalforeninger i Region Sydjylland, Askov, Bække eller Læborg, eller ved en direkte indmeldelse i Regionen.

På den anden ekstraordinære generalforsamling blev der besluttet at forære foreningens aktiver jævnfør §10 i foreningens vedtægter: "Foreningens midler kan ikke udloddes til medlemmerne, men eventuelle midler realiseres i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf i 6683 området."

Modtagerne fik ved en lille sammenkomst i Landsbyhuset i Føvling i weekenden overrakt pengegaven.