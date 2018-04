Faktabutikker i Vejen og Holsted overlever

Vejen-Holsted: Det har været barske døgn for medarbejderne i Fakta-butikkerne rundt i landet.

Torsdag meddelte Coop, at ikke færre end 47 ud af 409 discountforretninger rundt i landet vil blive lukket, fordi de er tabsgivende. Det svarer til, at cirka hver niende forretning drejer nøglen.

Vejen og Holsted er ikke på kortet over de lukkede forretninger.

Coop har kæmpet med store underskud i Fakta-butikkerne. Forrige år var underskuddet på 124 millioner kroner, mens det samlede resultat for 2017 var forbedret til et underskud på 18 millioner kroner. Det er den fortsatte kamp for at opnå overskud i Faktakæden, at Coop har besluttet de mange lukninger.

Nærmeste Faktaforretning, som lukker, ligger i Vamdrup.