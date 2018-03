Færre magtanvendelser mod ældre: Det går den rigtige vej

Også andre kommuner arbejder for at undgå magtanvenslser. Her ses Kristian Sønderby Pedersen ved et falsk busstoppested i indgangspartiet på plejehjemmet Ceres Centret i Horsens. Siden man opstillede det falske stoppested har man på centeret haft mindre brug for magtanvendelse. Tidligere skulle de demente tvinges til ikke at gå mod bussen, når de pludselig ville hjem. Nu kan ønsket om at komme til busstoppestedet opfyldes uden brug af magt. Foto: Claus Fisker, Scanpix

Fra at have en del magtanvendelser for 5-6 år siden går det nedad og nedad på plejehjem og sociale institutioner, fortæller Bodil Staal (S)

VEJEN: Personalet på plejehjemmene i Vejen Kommune var nogle af de første til at tage GPS-udstyr i brug ved demente beboere. Og derfor har personalet og kommunen gode erfaringer med at indhente samtykke fra beboere og borgere med begyndende demens, så der her ikke er brug for magtanvendelse for at udstyre dementramte med GPS. Den ældre kan simpelthen sige ja til GPS-udstyret. Også på andre områder inden for magtanvendelse inden for det social- og ældreområdet går det godt. Kommunens ansatte har fået antallet af magtanvendelser langt ned. - Det går den rigtige vej, fastslår Bodil Staal, (S), formand for social og ældreudvalget. - Vi har fokus på uddannelse af personalet, og eventuel magtanvendelse skal altid ske med en pædagogisk indfaldsvinkel. Og magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige. Én magtanvendelse er en for mange, siger Bodil Staal.

Holder øje med området Indretning af plejehjem og personalets kompetencer og uddannelse er vigtigt. - Og vi skal altid holde øje med området og rette på tingene, hvis der kommer for mange magtanvendelser, fortsætter hun. - Men vi skal aldrig ned på nul. Så kan man frygte, at der ikke bliver indberettet korrekt. På kurser lærer personalet at håndtere de ældre og andre klienter, så de kan tage episoder i opløbet. Og er der problemer med en beboer, hvor man må bruge magt, bliver der lavet handleplan for den enkelte. Vejen Kommune har uddannet demensnøglepersoner sidste år, hvor der har deltaget repræsentanter fra alle områder af ældreområdet. På socialområdet har der i enkelte tilfælde været tale om mange underretninger om magtanvendelser - heraf 14 gange mod en person. Det har medført en meget tæt opfølgning, dialog med institutionen samt sparring med andre autisme-tilbud om arbejdet med denne person.