Vindforholdene sørger i øjeblikket for, at algerne blæser op i den nordlige ende af søen. Dermed kan man trygt hoppe i vandet ved badebroen. Kommunen opfordrer dog gæster på at være opmærksomme på vandkvalitet. Arkivfoto: Jørgen Schultz

Ny vandanalyse viser, at koncentrationen af blågrønne alger i søen nu er så lille, at der trygt kan bades igen. Forholdene kan dog hurtigt ændre sig, så kommunen opfordrer borgere til at holde øje med sigtbarheden.

Jels: Det blå flag er igen hejst ved Jels Nedersø, og badegæsterne kan hoppe i vandet. I sidste uge frarådede kommunen badning i søen på grund at en stor forekomst af blågrønne alger, der kan forårsage hovedpine, hudirritation, kvalme og diarré. En ny vandanalyse har netop vist, at koncentrationen af blågrønne alger i søen nu er så lille, at der kan bades igen. Det fortæller Jens Peder Matthiesen fra kommunens teknik- og miljøafdeling. - Det er sollys og høje temperaturer, der giver gode forhold for alger, og de to forhold er stadig til stede. Men vinden sørger i øjeblikket for, at algerne blæses op i den nordlige ende af søen. Ifølge DMI skulle vindretningen ikke ændre sig i den kommende tid, og derfor kan man trygt gå i vandet ved søbadet, siger han. Der kan stadig være tydelige algekolonier i vandet, men de er på et niveau, der udgør en minimal risiko, forklarer Jens Peder Matthiesen. Han fraråder dog at småbørn og mindre hunde opholder sig i vandkanten. - Der kan være algebræmmer og skum, lyder det. Kommunen holder løbende øje med situationen og fortsætter med at lave nye vandmålinger hver mandag.

Man skal holde øje med, at der er en rimelig sigtedybde. Går du ud i vand til knæene, skal du gerne kunne se dine fødder. Kan du ikke det, bør du blive på land. Jens Peder Matthiesen, teknik- og miljøafdelingen

Vandanalyse Miljølaboratoriet Analytech har analyseret en vandprøve fra Jels Nedersø.



Analytech inddeler koncentrationen af alger i tre niveauer.



Lav: Her er koncentrationen af blågrønne alger mellem 20.000-100.000 celler pr. ml.



Moderat: 100.000-300.000 celler pr. ml.



Stor: Over 300.000 celler pr. ml.



Prøven, der blev taget mandag den 30. juli, viser en koncentration af blågrønne alger på 30.000 celler pr. ml. Det betyder, at risikoen for algeforgiftning er lav, men at situationen overvåges i de kommende uger.