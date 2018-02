Fængselsstraffe til narkosmuglere fra Rødding

Rødding: To mænd på 22 og 23 år blev tirsdag ved Retten i Esbjerg idømt henholdsvis fire år og fire år og tre måneders fængsel i forbindelse med en større sag om handel med amfetamin og hash.Et af forholdene drejede sig om 1,2 kilo amfetamin, der blev opbevaret i et skovområde på Gastrupvej ved Rødding.

De to tiltalte blev blandt andet fundet skyldige i at have placeret og forsøgt at afhente de 1,2 kilo amfetamin i skovområdet i forening.

De to mænd blev anholdt den 1. maj 2017 på baggrund af en længerevarende efterforskning og har været varetægtsfængslet frem til dommen.

Den 22-årige har nægtet sig skyldig, mens den 23-årige har erkendt sig skyldig i en del af forholdene og har forklaret i retten, at han var alene om kriminaliteten.

Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er tilfreds med dommen.

- Vi havde nedlagt påstand om straffe på fire et halvt års fængsel, så retten har i store træk fulgt vores påstand. Vi mener desuden, at dommene er med til at sende et signal om, at den type kriminalitet bliver straffet hårdt, understreger hun.