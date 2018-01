Fængselsdom til 18-årig brandstifter: Hældte benzin gennem bilrude

En ung mand med bopæl i Vejen Kommune er ved Retten i Esbjerg blevet idømt fængselsstraf og samfundstjeneste for at have sat en personbil i brand.

Som forklaring på sin kriminelle gerning oplyste den 18-årige, at bilen tilhørte en pige og hendes mor i Grindsted, og da han var blevet uvenner med pigen, havde han fundet på at sætte bilen i brand.

Spritten havde han selv købt, og benzinen havde han fået en bekendt til at købe for sig på en tankstation i Vejen.

Han fortalte også, at han i samme sekund mistede sine øjenbryn, og at han også blev forbrændt i ansigtet. Derfor opsøgte han bagefter nogle venner, som tilkaldte en ambulance.

Sådan lød forklaringen fra en 18-årig mand, der tirsdag i Retten i Esbjerg stod tiltalt for at have sat ild til en personbil på parkeringspladsen ved Vejen Kommunes Borgerservice i Vestergade i Vejen.

Den 18-årige har erkendt, at det var ham, som søndag aften den 25. juni satte ild til en VW Golf personbil, som stod parkeret ved Vejen Kommunes Borgerservice.Bilen udbrændte, og derfor skal gerningsmanden betale en erstatning på 23.914 kroner til et forsikringsselskab. Tirsdag formiddag faldt dommen i Retten i Esbjerg: en betinget fængselsstraf på tre måneder, 80 timers samfundstjeneste, og så skal han acceptere at komme i behandling for begyndende afhængighed af euforiserende stoffer. Den 18-årige accepterede straffen.

Straframme op til seks år

Det var søndag den 25. juni, efter de havde været i byen og havde parkeret bilen ved Borgerservice i Vestergade, han om aftenen klokken 23.28 satte bilen i brand. Det var en VW Golf, og den udbrændte.

Den 18-årige erkendte det alt sammen - også at han er begyndt at bruge euforiserende stoffer. Ligeså accepterede han at skulle betale et forsikringsselskab en erstatning på 23.914 kroner.

Det er straffelovens paragraf 181, som den 18-årige, stod tiltalt for at have overtrådt: " Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år."

Politiets anklager bad om en fængselsstraf på tre-fire måneder, og argumenterede med, at det er skærpende forhold, at der er tale om en planlagt handling, og at bilen ikke tilhørte den tiltalte selv.