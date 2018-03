Fælles hundetræning ved Vejen Jagtforenings skydebane starter den 4. april

Vejen: De to jagtforeninger i Vejen og Askov/Malt indleder onsdag den 4. april deres fælles jagthundetræning ved Vejen Jagtforenings skydebane på Stavnsbjergvej. Forårets jagthundetræning begynder onsdag den 4. april kl. 18.00 og er for unghunde indtil to år. Denne træning kører over otte aftener. Som noget nyt tilbydes også et kursus i hvalpetræning og motivation. Hvalpene kan deltage fra de er otte uger, og skal have afsluttet kurset senest i seks måneders alderen. Hvalpen er i denne periode meget modtagelig for nye indtryk. Det er derfor vigtigt, at hvalpen kommer ud og møder andre venlige mennesker og hunde, hvilket den blandt andet får mulighed for på dette kursus.