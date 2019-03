Bække Skole og Gesten Børnecenter samarbejder målrettet om at give kommende 7. klasses-elever den bedst mulige start på et nyt skoleår.

GESTEN/BÆKKE: Det kan være svært at forlade én folkeskole og begynde som elev på en anden. Det ved man godt i både Gesten og Bække, og da Gesten Børnecenter kun tilbyder undervisning til og med 6. klasse, står eleverne her i den situation, at de efter sommerferien skal flytte skole, og en del elever vælger at gå på Bække Skole, som ligger i samme skoledistrikt.

De to skoler arbejder målrettet på at gøre overgangen fra skolen i Gesten til Bække Skole så let som overhovedet muligt, og de to klasselærere - Lykke Aas, klasselærer i 6. klasse på Bække Skole, og Lene Thomsen, klasselærer i 6. klasse i Gesten Børnecenter - er gået sammen om at afvikle en række arrangementer, der skal sikre, at eleverne lærer hinanden lidt at kende og hygger sig i hinandens selskab.