Få plads i loungen ved siden af Nicki

HOLSTED: Få en speedwayoplevelse i særklasse. Kom helt tæt på Nicki Pedersen og se, hvordan en ligamatch foregår backstage!

Sådan lyder opfordringen til alle, der kunne tænke sig en plads ved den tredobbelte verdensmesters bord, når der på onsdag er ligamatch på Moldow Speedway Arena i Holsted.

Nicki Pedersen har lejet en af de nyopførte "skyboxe" - VIP-lounge - på speedwaybanen og laver et eksklusiv event. Arrangementet åbner med et 10 minutters indlæg af Nicki Pedersen, hvor der også er mulighed for spørgsmål både om aftenens løb og om Pedersens aktuelle formkurve. Der vil også være et indlæg om speedwaycyklens opbygning.

- Der er dog kun et begrænset antal pladser, så det er med at være hurtig på tasterne og få booket, fortæller medlem af speedwayklubbens sporsorgruppe Hans Chr. Schack.

- Der er kun plads til 12 i skyboxen, hvor der er fri adgang under hele løbet. Der er buffet fra Hovborg Kro og fri bar. I pausen er der igen et indlæg ved Nicki. Desuden har skyboxen en lille terrasse, hvor løbet kan ses helt uforstyrret med en fantastisk udsigt.

Hans Chr. Schack fortæller, at der i år er bygget fem lounger, så der nu er otte i alt på banen. Seks er lejet ud til firmaer, som inviterer deres kunder til ræs. De to sidste skal også udlejes, men så længe det ikke er sket, vil de blive anvendt til arrangementer, hvor alle kan få plads, som det altså er tilfældet ved Nicki Pedersens event på onsdag.