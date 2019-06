Evigt liv i de lyse nætters tid

Et par hundrede deltog mandag formiddag i pinsegudstjenesten i haven på Sønderskov. Biskop Elof Westergaard forestod friluftsgudstjenesten og lovede at komme igen næste år.

BRØRUP: - Vi er i de lyse nætters tid, denne korte sommerperiode, hvor solen kommer så lidt under horisonten, mindre end 18 grader, og hvor aftenskumringen derfor glider over i daggryet uden, at det egentlig når at blive helt mørk nat.

- Pinse, hvor vi nu fejrer Helligåndens komme, fortæller os, at Gud er med os i livet, hvor vi end går, at lyset aldrig helt forsvinder ud af vores liv og fællesskab med hinanden, at vi på grund af Guds kærlighed og nåde lever i de lyse nætters tid.

Biskop Elof Westergaard satte i sin pinseprædiken på plænen bag Museet på Sønderskov ord på det nærmest uforklarlige - Helligånden. I pinsen fejres det, at Guds Helligånd efter Jesu død kom over disciplene, så de havde mod til at begynde udbredelsen af kristendommen i hele verden.

Et par hundrede sognebørn fra en snes kirker i Malt Provsti, som deltog i arrangementet, mødte op med stole og tæpper og nogle også med frokostkurv med kaffe og øl og slog sig ned i græsset. Der blev skelet til skyerne om de kunne holde vand. Truende så det ud, men det blev ved bekymringerne. Ikke én dråbe forstyrrede gudstjenesten.

Vejen Gardens oldboys-orkester spillede præ- og postludium og akkompagnerede salmerne, og Kolding Koret opførte en motet.