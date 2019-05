Sommersted: En af politiets patruljer stoppede onsdag formiddag klokken 10.47 en mandlig bilist på Haderselvvej ved Sommersted og ikke langt fra kommunegrænsen til Haderslev Kommune.

Narkometeret afslørede, at bilisten var påvirket af euforiserende stoffer, og derfor blev han kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Den sigtede er en 26-årig mand fra Esbjerg.