Et stykke med leverpostej i Buenos Aires

HOLSTED: 3oo meter fra mit hotel ligger den danske restaurant Club Danés - faktisk ovenover ambassaden. De to ejere - Giaco og Eduardo er begge pære argentinske og dog taler de flydende dansk, skriver pilot Bjarne Lastein fra Buenos Aires i Argentina.

- Giaco har en stor dansk familie på sin mors side og Eduardo valgte Danmark som udvekslingsstudent - i Himmerland. Hans valg faldt på Danmark, da han i avisen havde læst, at Danmark var det bedste samfund i hele verden.

- Han var i sine unge dage højreorienteret - og det med Danmark troede han ikke fandtes. Det skulle testes. Han blev overrasket - overrasket over at møde et samfund, som faktisk havde tillid til hinanden og til det offentlige. Det var 1986 under kartoffelkuren - og han var så overrasket over, at en afgående regerings arbejde fortsatte efter en ny havde taget over. Sådan er det ikke i Argentina - her jævnes alt, som den tidligere regering har lavet.

- Og så blev han så glad for DR-tv - kun een kanal i Danmark. Det var sejt og klogt. I Argentina havde man dengang 50 kanaler - og folk blev bare dummere og dummere af at se tv, mener han.

Så det må være et skulderklap til Poul Jørgensen på TV Avisen. Interessant at høre udlændinge udtale sig om Danmark, synes Bjarne Lastein.

- I Argentina valgte man tilbage i 90erne at lade jernbanerne overgå til privat. Det betød, at hele nettet, som var bygget op af englænderne i 1900, kollapsede, fordi der gik profit i modellen. Faktisk det samme problem i Brasilien. Så til Troels og Anni - ikke alt kan privatiseres i et samfund, hvis det skal virke nytteligt. Og et skulderklap til det engelske imperium - det står for gedigen evne til at bygge et system op ude i verdenen.

- Nu er den siddende regering ved at genopbygge infrastrukturen i landet med renoverede jernbaner og åbning af nedlagte lufthavne til aflastning af de eksisterende og implementering af nye luftfartsselskaber - herunder FlyBondi, som jeg er med til at sætte i luften ved at træne piloter. Det er pionerarbejde.

- Interessant møde med de to herrer - Eduardo i sort uniform og Giaco. De har haft restauranten i 25 år på 12. sal. Ambassaden ligger på 9. Det er ikke en guldgrube, de har, og de har været nede og hilse på Allan med hans lille salgsbod, som ligger i gadeniveau og derfor henvender sig til forbipasserende. Denne restaurant har middagsåbent 11-15 for frokost.

- Det blev til en leverpostej og laksemad - ummmmm, sikke dog man kan blive lækkersulten efter rugbrød.