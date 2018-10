Mange håndværkere, borgere og politikere var mødt op for at fejre rejsegilde for Vejen Kommunes ny rådhus.

Vejen: Onsdag eftermiddag blev første del af byggeriet til Vejen Kommunes ny rådhus fejret, sådan som traditionen byder det, med et rigtigt rejsegilde. Der blev holdt taler, udråbt et længe leve og serveret varme pølser og noget at slukke tørsten med.

- Et rådhus er noget særligt, og derfor har beslutningsprocessen frem til i dag været lang. Tre byråd har været involveret, og det nuværende byråd har så haft ansvaret for, at huset bliver opført. Nu glæder alle sig til, at huset bliver færdigt - ikke mindst medarbejderne. Det er jo afgørende for at kunne yde et godt stykke arbejde, at man befinder sig godt på sin arbejdsplads, og at rammerne er i orden og tidssvarende, sagde borgmester Egon Fræhr i sin tale.