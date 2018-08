Et herberg med Kongeåen lige i baghaven

Vejen Kommune: Det der med vejret kan være en svær ting. For hvor sommeren sidste år stort set regnede væk, så har sommeren i år til gengæld været en af de mest tørre og varmeste nogensinde. Så skulle man jo tro, at det gode vejr kunne lokke mange ud at vandre langt på Hærvejen eller Kongeåstien og undervejs måske gøre ophold og overnatte på et af de mange herberger, der ligger som perler på en snor langs Hærvejen.

Sådan har det bare ikke været - i hvert fald ikke hos Michael Deacon, der de seneste ni år har haft Herberg Kongeåen, der ligger lige der, hvor Kongeåstien og Hærvejen følger den samme vej.

- Der har aldrig været så få som i år. De plejer jo at sige, at enten regner eller blæser det for meget. Men det har det ikke gjort i år, konstaterer Michael Deacon, der indtil videre kun har haft besøg af 196 overnattende på sit herberg.

Det tal er meget lavere end normalt.

- De år, der har været flest, har der været 400, fortæller Michael Deacon, der har ombygget en gammel lade fra 1897 til herberg med plads til 24 overnattende gæster på én gang.