Et forsøg er slut, men et nyt begynder: Studerende kan køre med flexbil

Efter sommerferien vil skønsmæssigt 60 studerende fra oplandsbyer i Vejen Kommune kunne få mulighed for at deltage i Sydtrafiks FlexPendler-forsøg.

Vejen Kommune: I flere af Vejen Kommunes oplandsbyer har Studerende uden egen bil tidligere måttet finde sig i meget lange transporttider, når de skulle benytte den kollektive trafik til og fra Vejen Gymnasium og Vejen Business College. Derfor blev der i marts 2018 igangsat et såkaldt FlexPendler som et forsøgsprojekt i samarbejde med Sydtrafik for studerende, som har transporttider på mere end 45 minutter.

Nu er forsøget slut, og så må de pågældende igen nøjes med den kollektive trafik. Men efter sommerferien vil Sydtrafik tilbyde et nyt FlexPendler-forsøg, og står det til Udvalget for teknik og miljø, bør Vejen Kommune takke ja til at deltage i forsøget.

- Vi synes, at Vejen også skal med i det ny forsøg. Den kollektive trafik er udfordret, så i udvalget anbefaler vi, at også økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen ser positivt på sagen, siger udvalgets formand, Vagn Sørensen (V).

Der er i øjeblikket 20 studerende, som bor i de berørte oplandsbyer, og som er studerende på ungdomsuddannelserne i Vejen. Otte valgte at tilmelde sig det første forsøg, hvor det var muligt at køre med en flexbil frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitution efter behov.