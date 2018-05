Et festligt farvel til forretningsføreren

Afskedsreceptionen for Bjarne Bundsgaard Nielsen på Askov Højskole og Efterskole gav fredag eftermiddag et stort rykind i skolens store fællessal.

Askov: Der var dækket festligt op med et væld af farverige himmerigsmundfulde fredag, da Askov Højskole og Efterskole havde inviteret til afskedsreception for skolernes forretningsfører, Bjarne Bundsgaard Nielsen. Udenfor vajede dannebrog i solen under en blå himmel, og indenfor kom Højskolesangbogen i brug, sådan som skolens tradition byder det, og det var med Kristian la Cour ved tangenterne og den gamle danske folkemelodi, En yndig og frydefuld Sommertid.

Champagnepropper sprang, og taler blev der holdt mere end en håndfuld af. Her var det formanden for Askov Højskoles og Efterskoles styrelse, Hans Brun Hansen, der indledte og i sin tale og med et stort glimt i øjet benævnte den afgående forretningsfører som Christian IIV med henvisning til de mange projekter, som Bjarne Bundsgaard Nielsen har været med til at sætte i værk på højskolen og efterskolen.

Bjarne Bundsgaard Nielsen har været ansat på skolen siden 1. oktober 2002. Frem til 2009 var han forstander for Askov Efterskole. Efterfølgende har han været forretningsfører.