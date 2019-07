Et farvel til forstander Jette Christensen

Efter mere end 38 år som forstander for Rødding Fri Fag- og Efterskole, har Jette Christensen besluttet at stoppe.

Rødding: Der var stort rykind onsdag eftermiddag på Rødding Fri Fag- og Efterskole, og anledningen var, at skolens forstander gennem mere end 38 år, Jette Christensen, har besluttet at stoppe.

- Det er blevet den tid, efter at jeg de seneste tre år har brugt tid på at etablere vores efterskole. At dette så var mit sidste projekt, er det kun mig selv, der har vidst - tidligere var bestyrelsen slet ikke klar over, at jeg havde besluttet mig for at stoppe, fortæller Jette Christensen.

Mange mennesker var mødt op for at sige farvel til forstanderen, og hun siger selv farvel til en skole, der i den grad er i god gænge.

- Efter sommerferien har vi tre hold elever, så der er fuldt hus - også i fagskolens lejligheder. Med etableringen af efterskolen har det været tanken, at vores elever så kunne vælge et længere forløb, og det er noget, som mange unge har brug for, siger Jette Christensen.