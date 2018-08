Et døgn med mange følelser

Vejen: - Det har været en utrolig følelsesmæssig måde at komme igennem et døgn på.

Sådan lød det fra Dina Stubbe, formand for Stafet For Livet i Vejen, kort før årets stafet for alvor gik mod sin afslutning.

I løbet af stafetten har 1990 deltagere - over 1800 tilmeldte plus gæster - gået eller løbet rundt på Vejen Idrætscenters atletikstadion, der i alle stafetårene har dannet rammen om et følelsesmæssigt fællesskab, hvor minder om dem, som kræften tog og samtaler med dem, som kæmper mod kræften, har fyldt meget.

- Men der har også været plads til at grine, fortalte Dina Stubbe, der de seneste to år har stået i spidsen for Stafet For Livet arrangementet i Vejen.

Og selvom der følger meget arbejde med, så gør hun det gerne.

- Jeg synes, det er dejligt. Jeg kan godt lide den form for arbejde, sagde Dina Stubbe, der sammen med de godt 70 frivillige hele tiden prøver at optimere arrangementet.

- I år fik alle hold at vide, at de selv skulle tælle deres runder. Det har vi sørget for før. Men vi arbejder alle sammen frivilligt, så det giver god mening, at alle hjælper til.