Et brag af et svendegilde skræmte byens borgere

- Vi sendte en patrulje af sted, men da den ankom, var der igen faldet ro over festen. Betjentene traf også en voksen på stedet, som lovede, at der ville være styr på festen, siger Henning Marcussen.

Politikommissær Henning Marcussen, Syd og Sønderjyllands Politi, oplyser, at politiet klokken 22.20 fik en anmeldelse om uro på gaden omkring Gesten Forsamlingshus. En anmelder havde fortalt, at der var blevet afskudt fyrværkeri og kastet med flasker.

På et tidspunkt bemærkede en af byens borgere, at nogle unge mænd var i færd med at urinere op ad forsamlingshusets væg, hvor der hænger en hjertestarter. Vedkommende kontaktede efterfølgende politiet.

Gesten: To kæmpe store brag fra affyring af nytårsskyts ved Gesten Forsamlingshus skræmte lørdag aften flere borgere i byen. Det skete i forbindelse med et svendegilde i Gesten Forsamlingshus, hvor flere forbipasserende følte sig generet af unge ballademagere.

Skærpelser på vej

Det er ikke første gang, en fest i Gesten Forsamlingshus har givet anledning til uro og ballade, og derfor besluttede forsamlingshusets bestyrelse allerede for flere år siden ikke at leje forsamlingshuset ud til ungefester.

- 18-årige og så videre kan ikke leje huset. Der havde været nogle episoder, hvor der var blevet ødelagt nogle ting. Men normalt bliver politiet jo aldrig tilkaldt, når der bliver holdt fester i forsamlingshuset, siger bestyrelsesformand i Gesten Forsamlingshus, Rasmus Rosager.

Han har ikke selv overværet, men kun hørt om det og læst på de sociale medier om lørdagens svendegilde og den deraf følgende uro i byen.

- Det er selvfølgelig beklageligt, når der er nogen, som træder ved siden af. Fremadrettet vil vi skærpe reglerne, ligesom det vil blive skrevet på vores udlejningsformularer. Hvis der skulle være naboer eller andre, der føler sig utrygge, så må de hellere end gerne både ringe eller skrive til os i bestyrelsen.

Rasmus Rosager oplyser, at forsamlingshusets bestyrelse i øjeblikket overvejer at investere i overvågningskameraer til opsætning i forsamlingshuset for at komme den slags uroligheder til livs.