Erika og Johan holder af at få gæster på besøg

- Man skal først og fremmest være serviceminded, og så skal man kunne lide at have gæster på besøg. Men man skal ikke åbne en bed and breakfast for pengenes skyld, for der er også meget arbejde ved det, siger Johan Veldboom.

Hun og Johan henvendte sig til Visit Vejen og til Vejen Kommune og fik god rådgivning om, hvordan man kommer i gang i branchen for Bed and Breakfast.

- Vi havde seks børn, der nu er flyttet hjemmefra, så vi havde pladsen til at indrette en bed and breakfast, siger Erika Veldboom.

Det er alt sammen med til at få mange turister til at gøre holdt for natten hos Erika og Johan Veldboom, der har en bed and breakfast, Erjo Bed and Breakfast, på Tvilevej ved Holsted.

Holsted: Her er fred og ro, landlig idyl, og om natten kan man se alle stjernerne på himlen. Her kan man med andre ord hvile ud og sove godt, og næste morgen kan man nyde et overdådigt morgenmåltid.

Tager hunden med

Da JydskeVestkysten besøgte Erika og Johan Veldboom forleden, mødte vi en begejstret Dorthe Schubert fra Brønderslev.

- Det gode ved Erika og Johan Veldbooms bed and breakfast er, at her må man hund med, så jeg har min med. Det er Alfred. Jeg har et par venner i Holsted, som jeg besøger et par gange om året. Jeg foretrækker dog ikke at overnatte hos dem, men i stedet finde et andet sted som her at overnatte, siger Dorthe Schubert.

Det er første gang, hun har besøgt Erjo Bed and Breakfast. Til gengæld slår hun fast, at det ikke er sidste gang.

- Jeg holder af stilheden og den fred og ro, der er i naturen på landet. Jeg vil helt sikkert anbefale stedet til min hundetræner, for må man have hunden med, og så er det billigt at overnatte her, siger Dorthe Schubert, der dagen efter har besluttet sig for at tage en udflugt til Christiansfeld.

- Da der tidligere på året var en stor hundeudstilling i Vejen, havde vi mange overnattende gæster og op til otte hunde, siger Erika Veldboom.

Hun og Johan kom fra Holland til Danmark i 1987, hvor han fandt arbejde som klovbeskærer hos Glejbjerg Klovbeskæring. Erika har et fleksjob ved siden af, så for dem begge er driften af Erjo Bed and Breakfast en bibeskæftigelse.