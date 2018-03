Erhvervsområde i Brørup sættes til salg i april

BRØRUP: Vejen Kommune er på vej til at bruge to millioner kroner på byggemodning af et nyt erhvervsområde i den nordlige ende af Brørup tæt ved motorvejen.

Det nye erhvervsområde ligger mellem Esbjergvej og motorvej E20. Området ligger øst for Vejlevej samt det eksisterende erhvervsområde ved Stenbro Allé. Adgangsvejen til området vil blive anlagt fra rundkørslen mellem Vejlevej og Stenbro Allé.

Første etape omfatter området nord for adgangsvejen, og i den nordvestlige del af området reserveres et areal til forsinkelsesbassin og adgangsvejen hertil. Det sker efter nærmere aftale med Vejen Forsyning.

- Når vi sætter gang i projektet, så skyldes det, at vi har fået forespørgsler fra potentielle interesserede. Erhvervsområdet har en god placering tæt ved motorvejen, og det har altid været hensigten, at når der var efterspørgsel, ville vi gå i gang med første etape, fortæller Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø.