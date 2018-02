Erhvervsassistenter planlægger en superinstitution

Til trods for manglen på håndværkere i Danmark, synes det som om, mange unge mister lysten til håndværkerfagene. Men måske kan udviklingen vendes, og i Vejen Kommune har unge i alderen fra 16 til 25 år i godt et par år kunnet få et førstehåndskendskab til jobbet som faglært medarbejder i flere forskellige erhverv.

Med hjælp fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har hjemme på Basen, kan unge under 25 år i Vejen Kommune nemlig tilbydes et toårigt uddannelsestilbud på Produktionsskolen Vejen - en "Kombineret Ungdoms Uddannelse (KUU)".

- Indtil videre har syv unge gennemført uddannelsen, hvorefter de kan kalde sig for erhvervsassistent og begynde en erhvervsfaglig uddannelse, siger Poul Skouenborg, der er underviser på KUU.

Som et eksempel på noget af det, som eleverne senest har beskæftiget sig med på den kombinerede ungdomsuddannelse, nævner han planlægningen af en ny superinstitution.

- Det er i faget innovation, hvor eleverne har fået til opgave at lave en institution, som fysisk og psykisk kan rumme både vuggestuebørn og børnehavebørn i alderen 0-6 år. I det samme hus skal der også være et aktivitetscenter for ældre mennesker i alderen 0-100 år. Institutionen skal indeholde et fælleshus og fælles udenomsarealer. Den skal navngives og have en personalegruppe, og der skal tages stilling til, hvilke faggrupper, der skal ansættes, forklarer Poul Skouenborg.