Erfaren butiksejer har troen på Vejens handelsliv

-Jeg har også gennem årene gjort mig alvorlige overvejelser om, hvorvidt den fysiske forretning skulle suppleres med handel på nettet. Når det ikke er sket, så skyldes det, at vi helt sikkert har kunnet øge vores omsætning, men meget af det ville blive spist op af store udgifter til markedsføring, opbygning af it-system og til opgaverne med at pakke ordrerne. Det har også gjort, at en række mindre udbydere har trukket sig fra nettet, siger Anders Peter Ohrt.

Truslen fra nethandelen er Anders Peter Ohrt fuldt bevidst om. Også i tøjbranchen er en del af handelen flyttet over på nettet med et par store aktører som nogle af spillerne.

- Som forretningsindehaver gennem 33 år og som indehaver af en forretning, som er blevet udvidet fire gange, kan jeg kun sige, at jeg driver forretning i Vejen med stolthed. Og jeg driver forretning i Vejen med en god fornemmelse i maven. Vi har et godt sammenhold, og vi gør noget for at styrke udviklingen, lyder det fra 53-årige Anders Peter Ohrt.

Gammeldags service

I stedet sættes der alt ind på den fysiske forretning:

- Det handler om gammeldags god servicering af kunderne. Vores kunder skal have en god oplevelse, og vi skal have de moderigtige varer til de rigtige priser og på de rigtige tidspunkter. Det er det, som det handler om for at tiltrække kunderne.

Lige i disse år mener Mads & Stine-indehaveren, at det sker mange positive tiltag i Vejen.

- Citymanageren og bestyrelsen gør sig store bestræbelser på at skabe sammenhold og samtidig samarbejde til mange sider for at skabe nogle aktiviteter, der giver en merværdi for kunderne indkøbsoplevelse. Der er godt nok forretninger - heriblandt kædebutikker -, som blot rider med på bølgen uden at bidrage til fællesskabet. Det er også derfor, at vi i forbindelse med vore strategiarbejde nu er i gang med at tage kontakt til erhvervsvirksomheder, fordi vi håber, at flere vil være med til at skabe opbakning og samarbejde, så vi kan gøre noget mere og større for at få skabt øget opmærksomhed omkring Vejen, siger Anders Peter Ohrt.

Han føjer til: -Der er slet ingen tvivl om, at de næste ti år bliver ganske afgørende. Vi har i Vejen en stribe forretninger, hvor det på et tidspunkt kommer til at handle om generationsskifte. Det er derfor afgørende, at vores forretninger oplever en vækst, så andre vil være interesseret i at tage over.

Anders Peter Ohrt glæder sig over, at der er kommet et par caféer i bymidten:

-Det er vigtigt, at der er andet end forretninger. Et besøg på en café kan give et break og er endnu en oplevelse. Det skal vi værne om og bakke op, mener han.