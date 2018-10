Enhedslisten og LA vil ikke med i Vejens sparebudget

Det kan ske ændringer inden vedtagelsen på tirsdag. Men lige nu ser det ud til, at Enhedslisten og Liberal Alliance ikke kan gå ind for 2019-budgettet.

Vejen Kommune: På tirsdag skal byrådet godkende næste års budget. Efter at økonomiudvalget har drøftet de mange høringssvar, som udsigten til store besparelser har medført, ser det stadig ud til, at Liberal Alliance og Enhedslisten ikke kan være med i forligskredsen.

Borgmester Egon Fræhr har bemærket, at der i langt de fleste høringssvar er en anerkendelse af den svære opgave, som det i år er at få økonomien til at hænge sammen.

- Der er udmeldt en række rammebesparelser, som senere skal konkretiseres. Det er klart, at når besparelserne skal gennemføres, vil der blive skelet til høringssvarerne. Når det gælder Liberal Alliance og Enhedslisten, skal vurderer de på lige nu, hvorvidt de skal med eller ej, siger Egon Fræhr.

Jakob Borgensgård fra Enhedslisten ser ikke store muligheder for at komme med i et forlig

- Vi kan ikke være med til besparelser på folkeskoleområdet eller besparelserne på det specialiserede socialområde. Det giver ingen mening, at vi under valgkampen gik og snakkede for, at vi vil have en folkeskole i top ti, når vi så samtidig skærer i skolens budgetter, mener Jakob Borgensgård.

Enhedslisten har i sine ændringsforslag samtidig påpeget, at der burde betales mindre af på lånene, så der i slutningen af i år og starten af 2019 kan ses nærmere på kvalitetsstandarderne.