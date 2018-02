Enhedslisten kritiserer projekt: Er borgerne bare til for virksomhederne?

Vejen Kommune: Vejen Kommune ønsker at være en erhvervsvenlig kommune, som tilgodeser virksomhedernes behov.

Det er udgangspunktet for et nyt projekt kaldt Virksomhedsvendt udrykningsteam eller bare "VUT", som består af to nyansatte sundhedscoaches, der sendes i felten fra 1. marts. Projektet skal løbe over to år og koster knap tre mio. kr. Meningen er, at medarbejderne skal understøtte og vejlede de virksomheder - de såkaldte virksomhedscentre - der i samarbejde med jobcentret har folk i forskellige former for optræningsforløb, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet igen. Det være sig sygemeldte, flygtninge eller aktivitetsparate unge.

- Her er der tit tale om ledige personer, der har problemer med fysikken eller helbredet, og der står virksomhederne ofte på bar bund. De er ikke eksperter inden for sundhedsområdet. De to sundhedscoaches skal derfor gå ind og hjælpe virksomhederne med at arbejde med personerne. Hele tankegangen handler om at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet, siger Jørgen Thøgersen (S), formand i Udvalget for sundhed, kultur og fritid, som har haft projektbeskrivelsen til gennemlæsning.