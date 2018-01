Det har skabt et ramaskrig blandt lærerne, at byrådets flertalsgruppe i sin konstitueringsaftale ikke vil indgå nogen aftale om lærernes arbejdstid. Det princip udfordres nu også af Enhedslisten, som har fået emnet på byrådets dagsorden.

Lærerne selv udtrykker forargelse, som flere får afløb for igennem læserbreve her i spalterne og på Facebook. I et åbent brev til byrådet skriver en lærer - Betina Søblik Andersen - at hun og kollegerne føler sig chikaneret og dybt krænket over, at politikerne på den måde understreger, at de ikke vil samarbejde med dem.

Kortslutter den danske model

Enhedslisten deler lærernes synspunkt, og derfor har nyvalgte Jakob Borgensgård fået sagen på dagsordenen i forbindelse med byrådsmødet tirsdag den 9. januar. Hensigten er at skabe dialog mellem byrådet og lærerne.

- Vi opfordrer ikke til, at man absolut skal indgå en aftale, fordi det kommer an på, hvad man kan blive enig om. Men at sige på forhånd at man under ingen omstændigheder vil lave en aftale med lærerne, det synes vi ikke, man kan. Det kortslutter jo fuldstændig den danske model, siger Jakob Borgensgård.

- Det handler om at forsøge dialogen og forsøge at nå frem til en aftale. Det er fair nok, hvis man ikke kan blive enig, men at man slet ikke vil dialogen, det er mærkeligt, tilføjer han.

Han henviser i øvrigt til, at borgmesteren i sit svar på det åbne brev til byrådet blandt andet har skrevet, at Vejen Kommune ikke laver en særaftale med lærernes fagforening, "som vi heller ikke gør det med andre fagforeninger."

Det vil Jakob Borgensgård gerne udfordre. Derfor har han fundet en lokalaftale frem mellem HK og Vejen Kommune, som gælder ansatte i administration og it. Den er vedlagt sagen, når politikerne skal drøfte den tirsdag.

- Der er netop tale om en aftale, som regulerer arbejdstiden, siger Jakob Borgensgård.