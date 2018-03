Enhedslisten: Sparede lønkroner ved lockout skal ikke i kassen

Vejen Byråd vil i tilfælde af strejke og lockout efterfølgende vurdere, hvem der er blevet ramt. Der er stor vilje til at lade sparede lønomkostninger gå til de områder, hvor en konflikt har konsekvenser. Sådan som det skete ved lockouten i 2013.

Vejen Kommune: Hvis det ikke lykkes for Forligsinstitutionen at få bragt de kuldsejlede overenskomstforhandlinger tilbage på kurs, og det dermed ender i strejke og lockout, vil det betyde, at Vejen Kommune kan se frem til besparelser på lønkontoen.

Disse penge skal ikke blot dumpe ned i kommunekassen. I hvert fald ikke hvis det står til Enhedslisten i Vejen Byråd.

På byrådsmødet i Brørup tirsdag eftermiddag bragte Enhedslisten et forslag på bordet med følgende ordlyd:

- I det tilfælde en strejke eller lockout af flere eller enkelte faggrupper bliver en realitet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, ønsker Enhedslisten, at de eventuelle besparelser, dette giver kommunen eksempelvis på lønområdet, kommer de specifikt berørte områder til gavn.

Jakob Borgensgård understregede på byrådsmødet, at den eventuelle sparede løn i tilfælde af en konflikt burde gå til forbedringer på de områder, der vil være berørte, i stedet for at havne i kommunekassen.