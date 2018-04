Enhedslisten: Borgere skal kunne rejse forslag i byrådet

Vejen Kommune: Borgerne i Vejen Kommune skal have mulighed for at fremsætte forslag direkte til Vejen Byråd.

Det er Jakob Borgensgård, der sidder på Enhedslistens mandat i byrådet, som har bragt forslaget på bane.

- Vi ønsker, at borgerne i Vejen Kommune får samme muligheder for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har og efter samme princip, som borgerdrevne forslag til Folketinget, lyder det i forslaget fra Jakob Borgensgård.

Enhedslisten foreslår, at de eventuelle forslag, som borgerne kommer med, fremlægges for byrådet af borgmesteren. For at få et forslag i byrådet, skal der være indsamlet det antal underskrifter, som maksimalt svarer til et mandat i byrådet. Der skal i omegnen af 800 stemmer til et mandat.

- Vi mener, det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i byrådet. Det vil også give de unge, som måske ikke kunne stemme ved valget en mulighed for at påvirke byrådets arbejde, lyder det fra Jakob Borgensgård.