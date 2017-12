Energinet: Vi forstår naboernes frustrationer

Virksomheden vil arbejde med terræn og beplantning, så den store omformerstation vil skæmme så lidt som muligt. Energinet understreger samtidig, at anlægget hverken vil være en kilde til væsentlig støj eller til fare for helbredet.

Revsing: Energinet forstår godt, at naboerne til den kommende omformerstation er bekymrede.

- Vi er helt klar over, at der er tale om en stor bygning, vi ikke bare lige kan gemme væk. Vi har været i dialog med naboerne, og vi har fuld forståelse for deres frustrationer, siger projektleder Stine Rabech Nielsen.

Derfor vil Energinet - med udgangspunkt i den lokalplan, selskabet håber bliver godkendt af Vejen Kommune i begyndelsen af det nye år - arbejde med at regulere i terrænet med den overskudsjord, som kommer i forbindelse med byggeriet.

- Det kan eksempelvis være i form af bløde bakker, der skjuler dele af bygningerne. Desuden vil vi sikre en skovlignende tæt beplantning. Vi nærer ingen illusion om at kunne plante træer i 24 meters højde, men vi forsøger at arbejde med det, så det ikke bliver så visuelt fremtrædende. Det er også derfor, vi ikke bare bygger én stor kasse på 24 meters højde, men varierer i niveauerne, så det ikke virker som voldsomt, siger Stine Rabech Nielsen.

Naboerne behøver ikke frygte et regulært støjhelvede fra omformerstationen.

- Der vil naturligvis være støj, men fordi bygningen pakkes ind, og fordi afstanden til yderområderne af grunden er så stor, vil det ikke være en væsentlig støjkilde. Det skyldes, at der ikke er tale om produktion men indkapslede omformerstationer. Desuden stiller vi krav til vores leverandører om, at alle støjkrav overholdes, og hvis det viser sig ikke at holde stik, vil vi kræve en anden løsning, siger Stine Rabech Nielsen.

Når det kommer til bekymringen for helbredsfare, henviser hun til en skrivelse, Energinet har sendt til naboerne. Heri skriver virksomheden, at der ikke er mistanke om sundhedspåvirkninger ved eksponering af små statiske felter, som er det, der er omkring jævnstrømskablerne. Magnetfelter fra selve omformerstationens komponenter mindskes meget hurtigt med afstanden til strømkilderne.

"Det betyder, at magnetfelterne hurtigt falder til meget små værdier udenfor bygningen," skriver Energinet.