Energinet: Nej til landbrugets krav

VEJEN: Landbruget har kørt det tunge juridiske skyts i stilling for at ruste sig til bataljen med statens energiselskab, Energinet, om den planlagte gasledning Baltic Pipe, der på sin vej fra Norge til Polen krydser Jylland og lige durch gennem Vejen Kommune. Det kom frem på landbrugets informationsmøde i Vejen Idrætscenter for en uge siden, hvor tilliden til Energinet ikke var prangende.

Men set fra Energinets side er der ikke ret meget at komme op at skændes om, mener afdelingsleder Ole Buhl. Det hele foregår nemlig efter gamle og velprøvede principper og med en rimelig erstatning til lodsejerne, fastslår Energinet.

Der er dog mindst ét punkt, hvor parterne står stejlt overfor hinanden, nemlig når landbruget kræver, at gasprojektet skal følge "gæsteprincippet", som betyder, at i alle forhold opholder ledningsanlægget sig på landmandens marker som "gæst" og ikke som en slags "ejer". Energi ønsker at anvende det princip, som hedder "fuld tilstedeværelsesret", som er gældende på det eksisterende gastransmissionsnet fra 1980-erne og som bl.a. betyder, at lodsejeren må betale for at få gasrøret flyttet, hvis det f.eks. ligger i vejen for et byggeri på gården.

- Det er helt legitimt, at landbruget kræver det, men det siger vi nej til. Lodsejere ved et havvindmølleprojekt har krævet det samme, og det kører der nu en retssag om, og så må vi se, hvor den ender, siger Ole Buhl.

- "Fuld tilstedeværelse" er hidtil anvendt på alle andre gasledninger og elkabler, og det ønsker vi også at benytte her.

På informationsmødet i Vejen blev der rejst krav om, at landmanden skal kunne kræve erstatning for væksttab og ødelagte dræn i en 10-årig periode mod nu fem år. Ole Buhl oplyser, at Energinet hele tiden har været parat til at yde erstatning i en 10-årig periode, men at selskaber også skal rette sig efter lovgivningens forældelsesfrister.

På mødet blev der krævet, at servitutterne på gasledningen kun gælder i projektets levetid og ikke for "tid og evighed". Sådan er det allerede, oplyser Ole Buhl og henviser bl.a. til aflyste servitutter ved el-master, som er fjernet.

- Hvorfor kommer sådan et krav så op på et møde?

- Det kan jeg ikke svare på, men der er jo altid forskellige interesser, som kan spille ind.

- Hvorfor er der blandt lodsejere og deres rådgivere tilsyneladende mistillid til Energinet?

- Det oplever vi sådan set heller ikke. Indtil spørgsmålet om tilstedeværelsesret/gæsteprincip kom op i 2017 på Kriegers Flak projektet på Østsjælland har 99 procent af lodsejerne, som vi er i berøring med på elområdet, været tilfredse med de aftaler, som vi indgår.