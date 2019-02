Endnu flere har fået fartbøder

Vejen Kommune: Politiets ATK-biler har atter været på besøg langs et par af landevejene i Vejen Kommune.

Senest var det bilisterne på Aabenraavej, der kunne smile til fotografen. Otte af dem havde lidt for travlt så de får hver en hilsen fra politiet og en fartbøde i deres e-boks.

En enkelt bilist har også fået et klip i kørekortet for at have kørt 111 kilometer i timen, hvor den højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen.

Tidligere har det været utrygge borgere, som via politiets hjemmeside, www.politi.dk og: "bestil en fartkontrol", har ønsket at få ATK-bilen på et kontrolbesøg på Esbjergvej. Her var der ni bilister, der kørte hurtigere end 80 kilometer i timen, som er den højeste tilladte hastighed på strækningen. Også de får en hilsen og en fartbøde i deres e-boks. En af dem blev ovenikøbet foreviget, mens vedkommende kørte 103 kilometer i timen.