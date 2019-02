Endnu en milliongevinst er landet i Jels

Jels: Der er i den grad Jels-borgere, der lige for tiden har held i spil. For kort tid siden vandt en af byens borgere fem millioner kroner i Lotto, og nu er endnu en milliongevinst landet i byen.

Ved Landbrugslotteriets seneste trækning viste det sig nemlig, at månedens hovedgevinst på to millioner kroner blev vundet på et lotterilod, der bliver tjekket gennem systemet hos SuperBrugsen.

Normalt skal indehaverne af lodder selv tjekke, om deres nummer er blandt dem med gevinst på, men helt tilfældigt blev trækningen af gevinster - deriblandt hovedgevinsten - kørt igennem terrminalen, inden den heldige vinder af de to millioner kroner selv havde været forbi. Derfor greb SuperBrugsens uddeler, Kenneth Ørvad, telefonen og ringede for at fortælle vinderen den gode nyhed.

- Så de blev ovenud lykkelige, da de hørte det. Det er jo altid rart at kunne overbringe sådan en god nyhed, siger Kasper Christensen, souschef, på vegne af uddeleren, da avisen kiggede forbi onsdag eftermiddag.

Vinderen af de to rare millioner har ønsket at være anonym, men vi har fået lov til at røbe, at vedkommende kommer fra Jels.

Loddet, der blev vundet på, er et lod, som har været i familiens eje gennem flere år og bare er blevet fornyet igen og igen. Og nu er det så den helt store gevinst, som vinderen kan glæde sig over.