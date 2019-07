En travl sommer i idrætscentret

Direktør for Vejen Idrætscenter, Jakob Sander, kan med stor tilfredshed notere sig, at rigtig mange folk lægger vejen forbi Vejen Idrætscenter. Foto: André Thorup

Der er tryk på i Vejen Idrætscenter, der i år har oplevet en stigning i antallet af gæster, der overnatter. Men generelt er centret rigtig godt besøgt med omkring 2000 gæster hver dag.

Vejen: Hvor sommermånederne mange steder typisk er ensbetydende med, at der geares helt ned, så er det på ingen måde tilfældet i Vejen Idrætscenter, hvor der de seneste måneder har været masser at se til for direktør Jakob Sander og idrætscentrets ansatte. - Vi har kørt med de røde lamper tændt på overnatning. Vi har faktisk haft plus 250 overnattende gæster hver dag. Og i juli havde vi rekordbesøg i svømmehallen, fortæller Jakob Sander. Han siger, at idrætscentret normalt ligger på mellem 200 og 220 overnattende gæster om dagen, men i år har det altså været endnu bedre med over 250 pr. dag. De mange gæster i idrætscentret fordeler sig på forskellige camps og arrangementer, ligesom det er gæster, der er på aktiv familieferie og turister.

Også lokale feriegæster Det er dog ikke kun gæster fra andre dele af landet eller fra udlandet, der har valgt at holde aktiv familieferie i Vejen Idrætscenter. - Også lokalbefolkningen er blevet bedre til at bruge centret. Så vi har mange lokale, der bruger os som feriecenter. Folk er rigtig gode til at bruge os, og det er vi dybt taknemmelige for, siger Jakob Sander, der i denne uge blandt andet også har flere gæster fra nabolandet Norge i centret. - Lige for tiden har vi en international fodboldlejr fra Norge, hvor de - med forældre - er 130 deltagere, siger Jakob Sander, der kan glæde sig over, at mange af gæsterne i centret er gengangere fra tidligere år.

Mange gengangere - Ja, mange af vores gæster har været her før. Og alle vores gæster er rigtig gode til at bruge alle vores faciliteter, siger direktøren, der den 1. august har været ved Vejen Idrætscenter i 33 år - og året i år har skilt sig markant ud. - Det har været det bedste år i de 33 år, jeg har været her. Men der har aldrig været to år, der var ens. Vi har jo udvidet butikken hele tiden, og vi har kontinuerligt haft omsætningsfremgang, siger Jakob Sander, der peger på, at det er vigtigt, at alt går op i en højere enhed. For det er ikke kun de mange overnattende gæster, der fylder godt i centret. Her i sommermånederne har centret - ifølge Jakob Sander - haft omkring 2000 personer igennem hver eneste dag. Og på årsbasis bliver Vejen Idrætscenter besøgt af en million mennesker, så det er et stort puslespil, der skal gå op. - Alle de frivillige, der er i foreningerne, idrætscentrets ansatte og gæsterne - det hele skal spille sammen, og det er min hovedopgave. Så jeg er aldrig gået hjem med et tomt skrivebord, smiler Jakob Sander.