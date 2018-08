Det er med stor sorg at jeg har modtaget meddelelsen om Jørgen Hagelskær Lauritsens bortgang efter et langt og aktivt liv.Jørgen var de første år af Jels Vikingespils historie aktiv på scenen, men det er hans store arbejde med at fremstille ornamenter i træ, jeg husker bedst. Ornamenterne, der udsmykkede de forskellige kulisser på scenen, kunne være slanger eller flettede motiver. Jørgen lavede også større træskærerarbejder for vikingspillet, for eksempel lavede han hestehoveder og løvehoveder og -fødder.Det, jeg bedst kan huske, er en stor kristusfigur på 70 cm. i højden, der blev fremstillet til jubilæumsforestillingen i 1986, og denne figur er blevet brugt igen i senere forestillinger, hvilket falder godt i med Jørgens sparsommelighed og ønske om at genbruge så mange materialer som muligt.Jørgens arbejde blev udført til perfektion, hvilket blandt andet kunne ses i den før omtalte kristusfigur, hvor det ikke var nok, at figuren blev skåret i træ, men Jørgen brændte skæg, hår og konturerne på kroppen, så var man ikke er i tvivl om formerne.Familien var vigtig for Jørgen, og han glædede sig over, når de var samlet eller når de hilste på ham, når hans tur gik forbi vikingespillet.Jørgen var Jelsing med stor J, da han var aktiv i mange foreninger, som eksempelvis mølleforeningen, lokalhistorisk forening og ikke mindst vikingespillet. Jørgen har været aktiv i vikingespillet indtil sidste år, hvor han, sammen med datteren Jette, var med til at lave de nye træskilte til Valhaltorvet.Mine tanker går til familien i denne tid.Æret været Jørgens minde.