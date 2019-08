En rundvisning i ingenting

- Vi vil gerne have jeres input til, hvad nogle af rummene kan hedde, sagde Kasper Østergaard Grønkjær, og der er ingen tvivl om, at flere af gæsterne allerede undervejs havde gode ideer, for de medbragte post-it-sedler kom efterhånden op på væggene rundt omkring.

- Vi er meget benovede over, at der er kommet så mange, for vi inviterer jer jo faktisk til at se ingenting, lød det fra bibliotekslederen, inden han og tre af bibliotekets medarbejdere hver fik tildelt en gruppe gæster til den helt store rundvisning i de endnu tomme lokaler.

Gæsterne var medlemmer af biblioteksklubben "kUGLEN," og Kasper Østergaard Grønkjær, der er biblioteksleder ved Vejen Kommunes Biblioteker, lagde ikke skjul på, at han var meget glad for det store fremmøde.

Sådan lød det med stor overbevisning og glade smil fra flere af de 83 gæster, der lørdag havde fået lov til at få et smugkig på Vejens nye bibliotek, der den 1. oktober åbner i Alfa Tower ved Vestergade.

Anette og Niels Holger Møller fra Vejen var meget begejstrede for det de så og hørte - og begge glæder sig til, at biblioteket for alvor slår dørene op den 1. oktober. Foto: Dorthe Andresen

Undervejs blev der også tid til at kaste lidt tal ud i luften. For Kasper Østergaard Grønkjær kunne fortælle, at til hele Alfa Tower byggeriet er der blevet brugt cirka 100.000 mørke mursten og 150.000 lyse mursten. Og da rundturen nåede til den store trappe, der er kombineret med sidderækker, afslørede han, at trappen faktisk var noget af det dyreste at lave - den har kostet omkring 350.000 kroner.

- Det har været arkitektens mening, at det skulle være i den rå new yorker stil, fortalte Kasper Østergaard Grønkjær, der dog lovede gæsterne, at når det hele først står færdigt med reoler, bøger på hylderne og møbler, så bliver det rigtig godt.

Det, der mødte gæsterne, var blandt andet rå beton og fritliggende rør i loftet. Flere undrede sig - og mente, at der da var meget arbejde at gøre endnu, inden biblioteket kan stå færdigt. Men lige netop den rå beton og i det hele taget det rå udtryk, der er, bliver der ikke lavet om på.

Kasper Østergaard Grønkjær, biblioteksleder ved Vejen Kommunes Biblioteker, tog sig af at vise det nye - endnu tomme bibliotek - frem for den ene af de fire grupper af gæster. Foto: Dorthe Andresen

- Det er så fedt, den måde de har bygget det på, er nyskabende. Jeg går tur med hunden her forbi hver dag og har kunne følge med i byggeriet, fortalte Niels Holger Møller, der interesserer sig for at fotografere, så han har sørget for at tage billeder gennem hele byggeperioden - og ikke kun af Alfa Tower, men også af de to andre store byggeprojekter i byen - den nye rådhus og ombygningen af Vejen Kunstmuseum.

Et par af de gæster, der var mødt frem lørdag, var ægteparret Anette og Niels Holger Møller fra Vejen. De to var tydeligt begejstrede for det, de lige havde set på rundturen.

De fleste af gæsterne var enige om, at når først det hele står klar, så bliver det et fantastisk bibliotek, som Vejen får. Foto: Dorthe Andresen

Et rigtigt hyggested

Både han og hustruen glæder sig til, at biblioteket åbner den 1. oktober.

- Jeg glæder mig som farmor til, at jeg skal have Marina (barnebarnet på fire år, red.) med herover. Det er et rigtigt hyggested. Jeg glæder mig også til at komme til nogle fede arrangementer heromme, eller bare at gå herom og få en kop kaffe, sagde Anette Møller, der var glad for, at hun var taget med på rundvisningen.

- Jeg indrømmer gerne, at da jeg så hvilken dejlig dag det var med solskin, så tænkte jeg, skal vi virkelig bruge et par timer herovre. Jeg er glad for, at jeg gjorde det. Det har givet mig rigtig meget, sagde Anette Møller, inden hun sammen med resten af flokken kunne sætte kursen mod det gamle bibliotek, der havde sidste åbningsdag lørdag.