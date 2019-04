En runde med kunst

Kunstmaleren Jørgen Steinicke kommer tilsyneladende mere fredelig fra sin version af ?Frokost i det grønne,? end Monet gjorde i 1863. Billedet blev modtaget med raseri af tidens publikum i Paris. Det blev kaldt obskønt og hæsligt. Men det betød, at han blev trukket frem som en revolutionær maler og blev et forbillede for de yngre og kommende impressionistiske malere. Steinickes fortolkning kan ses i hans Galleri 46, som her i weekenden deltager i Kunstrunden. Foto: Steen Rasmussen