Skodborg: torsdag klokken 15.58 stoppede politiet en personbil på Skodborgvej. Betjentene skønnede, at bilisten var påvirket, og derfor kom narkometeret i brug. Det gav udslag for amfetamin og cannabis, så bilisten måtte efterfølgende afgive en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Han blev også sigtet for ikke at have en førerret.

Den sigtede er en 24-årig mand fra lokalområdet.