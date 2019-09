En million til 100 års fødselsdag

BRØRUP: Ladelund Efterskole lagde både hus og musikere til, da Foreningen Norden i Malt Herred fejrede organisationens 100 års fødselsdag. Første halvleg foregik i foredragssalen, hvor forstander Steffen Petersen havde udvalgt og fortalte om en halv snes nordiske sange.

Omkring 75 gæster fortrinsvis i den modne alder med hang til fællessang mødte ind. Omtrent 25 af skolens elever - resten af 125 på årets hold var taget hjem på weekenden - sørgede for, at gennemsnitsalderen ikke kom op i det røde felt.

Steffen Petersen lagde fra land med Septembers himmel, og så fulgte Er lyset for de lærde blot, Sensommervisen, Nu falmer skoven på en helt ny melodi af Therkel Michaelsen, I Danmark er jeg født på Sebastians melodi, Jeg ser de bøgelyse øer, Der går en sti, Væren og viden, hvor deltagerne fandt en fejl i DGI-sangbogen, der er to linjer for meget, Gi os lyset tilbage og til sidst Sangen til friheden.

Så blev der dømt kaffepausen i spisesalen, mens vi ventede på, at den store fødselsdagskoncert blev transmitteret fra Musikhuset i Aarhus. Planen var, at alle ude ved tv-skærmene over hele norden skulle synge med på programmets tre sidste fællessange. Og det gjorde vi - anslået en million borgere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Ålandsøerne, Færøerne og Grønland.

Formand for Foreningen Norden i Malt Herred Arne Madsen, Føvling, sluttede aftenen med en tak til deltagere og efterskolen. Da var det blevet helt mørkt.