En kunstnerisk påskeharejagt

Vejen Kunstmuseum har i påskeferien inviteret til påskeharejagt og gækkebrevsklip. Og den invitation har mange børnefamilier allerede taget imod - både Skærtorsdag og Langfredag har museet været godt besøgt.

Vejen: Kan man på en både lærerig og underholdende måde lære børn noget om kunst? Ja, det kan man, hvis man spørger på Vejen Kunstmuseum. For selvom skulpturelle kunstværker og kunstmalerier af ældre dato måske nok kan virke kedeligt for børn, så er det slet ikke så kedeligt, når det hele pakkes ind i en jagt på påskeharer. I påskeferien havde kunstmuseet derfor inviteret til påskeharejagt og gækkebrevsklip, og den invitation var der mange børnefamilier, der havde taget imod. For allerede to timer inde i åbningstiden Langfredag kunne kustode Winnie K. Petersen Lund notere sig, at de første 65 gæster havde været forbi. - Det har været meget velbesøgt. Og der er flere gengangere, for børnene ved, at der er påskejagt. Det er en perfekt måde at lære dem om kunst, sagde Winnie K. Petersen Lund, inden hun bød de næste gæster velkomne - og børnene blev udstyret med et "skattekort" med billeder og spørgsmål, og så de kunne gå i gang med at finde de ti påskeharer, som gemte sig rundt på museet.

FAKTA Hele påsken er der påskeharejagt og gækkebrevsklip på kunstmuseet.Vejen Kunstmuseum er i påsken åben lørdag, påskedag og 2. påskedag fra klokken 11 til 17.



Der er gratis adgang til kunstmuseet.

For alle uanset alder En af de voksne, der roste museets måde at arrangere påskeharejagten på, var Christine Hansen fra Ølstykke. Hun var sammen med sine børn på besøg hos Malene Nielsen. - Det er både tre svarmuligheder og billeder på kortet. Så den pædagogiske tilgang til det gør, at det er tilgængeligt for alle, uanset alder, sagde Christine Hansen, der holdt en lille pause ved Pippi Langstrømpes Villa Villekulla. - Det var Hollie (Malene Nielsens datter, red.), der fortalte os, at der fandtes et Pippi-hus, og så var det en anledning til at komme ud at gå, sagde Christine Hansen, der så til, mens Hollie sørgede for at "brygge" blåbærte, som de kunne nyde.