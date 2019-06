En helt ny fremtidsplan for Vejens flagskib

Et nyt lokalplanforslag "Lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)" skal afløse seks eksisterende lokalplaner for området omkring centret, Grønvangskolen, Vejen Gymnasium, og Vejen Ridecenter.

Hidtil har området været fordelt på seks lokalplaner, men kommunen er i færd med at lave en ny samlet lokalplan. Senest har Udvalget for teknik og miljø nikket ja til et forslag til "Lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)".

Her er der flere muligheder for løbende at udvikle nye aktiviteter. Nogle projekter er på vej, mens andre kun er på idéstadiet. Én af de tanker, der i øjeblikket arbejdes på, er at udvikle hele området til et "resort" med overnatning og mange slags aktiviteter.

Vejen: Ingen kan være i tvivl om, at Vejen Idrætscenter er blevet et flagskib for byen. Men det kan blive bedre endnu, og derfor blev der i november 2017 holdt en workshop om den fremtidige udvikling. Området omkring idrætscentret, Grønvangskolen, Vejen Gymnasium og Vejen Ridecenter rummer nemlig potentialet til noget endnu større.

"Lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)" skal helt eller delvist afløse de hidtidige seks lokalplaner for området.Udvalget for teknik og miljø har besluttet at indstille lokalplanen til økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse. Herefter skal lokalplanforslaget i offentlig høring i otte uger.

Foto: Martin Ravn

Øget trafik

Lokalplanen udlægger området til rekreative formål med generel anvendelse til sports- og fritidsanlæg med mulighed for ferie- og kongrescenter og kulturelle institutioner. Ved Jacob Gades Allé kan der etableres arealer til uddannelse, sundhedsinstitutioner og kontor- og serviceerhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende skydebaneanlæg kan bevares og udvides. Den eksisterende minicampingplads på området kan også bevares, men ikke udvides.

Det er til at forudse, at der med de skitserede udbygninger og udvidelser af idrætscenteret vil komme et større pres på trafikafviklingen fra Boulevarden til og fra området, og at der vil opstå et behov for forbedringer af infrastrukturen. I lokalplanen stilles der dog ikke direkte krav til ændring af den overordnede infrastruktur, men lokalplanen giver mulighed for, at vejadgange til området kan ændres.

Ved realisering af et større område til en hytteby eller andre former for ferieboliger, bør det derfor overvejes, om der skal etableres en nordlig vejadgang til området i forlængelse af Vestergade. En nordlig vejadgang bør i givet fald etableres med en rundkørsel eller et signalanlæg.